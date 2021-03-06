Муниципальные выборы в Финляндии отложены из-за пандемии коронавируса

Хельсинки, 6 марта. Финляндия перенесла дату проведения муниципальных выборов. Министерство юстиции страны сообщило, что это связано с эпидемиологической ситуацией.

Решение о переносе голосования принято на встрече главы Минюста Финляндии Анны-Майи Хенрикссон с секретарями политических партий. Предложение о назначении новой даты избирательного процесса получило поддержку восьми из девяти политсил.

«Выборы состоятся 13 июня», — говорится в сообщении ведомства.

Финляндия приступила к вакцинации населения от коронавируса в конце 2020 года. Первую дозу препарата получили 450 тысяч человек. По информации Федерального агентства новостей, в стране введен режим чрезвычайного положения.