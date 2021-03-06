Экс-подруга посоветовала Алане Мамаевой обратиться в наркологический диспансер

Ростов-на-Дону, 6 марта. Бывшая подруга модели Аланы Мамаевой Юлия Дзуцева эмоционально ответила на обвинения, высказанные в ее адрес после «фальшивых» интервью.

Жена полузащитника «Ростова» Павла Мамаева недавно публично обвинила мужа в изменах. А вскоре в Сети появились сообщения о госпитализации модели. На связь со СМИ вышла девушка, представившаяся ее подругой, и рассказала свою версию событий.

На следующий день Мамаева объяснила в Instagram, что в больницу не попадала, а Дзуцева завладела ее телефоном и раздала интервью и комментарии. По словам жены футболиста, девушка психически неуравновешенная и имеет проблемы с алкоголем и наркотиками.

Дзуцева не стала молчать и в ответ на посты знаменитости назвала ее самой настоящей эгоисткой. В Instagram Stories она подчеркнула, что ее дети не хотели идти в школу, узнав о случившемся скандале.

«Если кого и надо сдавать на учет в психонаркодиспансер, то тебя», — заключила она.

Мамаева накануне как ни в чем не бывало устроила вечеринку для дочери. Фанатов удивило, насколько грустной она запечатлена на фото с праздника.