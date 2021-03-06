Жириновский выступил против импортных цветов

Москва, 6 марта. Россия должна отказаться от импорта цветов из-за границы, чтобы предотвратить распространение инфекций. Об этом заявил руководитель ЛДПР Владимир Жириновский.

В социальной сети российский депутат напомнил, что скоро наступит праздник 8 Марта, и мужчины будут дарить цветы своим девушкам. Однако большая часть продукции привезена из Америки, Африки и Европы.

Владимир Жириновский считает, что в заграничных цветах находится множество возбудителей разных болезней. Россия должна отказаться от ввоза растений из-за рубежа для предотвращения эпидемий, сообщил политик.

Федеральное агентство новостей писало, что Жириновский описал будущее России при сохранении СССР.