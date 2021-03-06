Жители трех деревень в Астраханской области лишились транспортного сообщения с «большой землей»

Астрахань, 6 марта. Несколько секций понтонного моста на реке Кривой Бузан затопило и почти 1,5 тыс. жителей трех сел остались без сообщения с внешним миром. На месте ЧП ведутся работы.

Изолированы оказались села Бакланье, Долгино и Кривой Бузан, сообщает ГУ МЧС по Астраханскому краю. В поселениях насчитывается 410 домов и 1435 жителей, из которых 355 — это дети. Объездных дорог нет, все сообщение с внешним миром осуществлялось по понтонному мосту.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники МЧС и шесть единиц техники. Проводятся мероприятия по откачке воды из четырех секций моста. Спланирована замена трех из них. Ориентировочно работы будут завершены завтра, 7 марта.

Специалисты работают над устранением ЧП в Санкт-Петербурге, где в центре города прорвало трубу с кипятком, сообщает ФАН