Власти Крыма заявили о высадке новых деревьев в парке Фороса

Симферополь, 6 марта. Мининформ Крыма анонсировал первую компенсационную высадку деревьев в парке, расположенном на территории поселка Форос.

Жители поселка, расположенного на южном берегу Крыма, возмущались вырубкой хвойных деревьев в месте застройки парковой зоны. Для того чтобы компенсировать ущерб, будет проведена плановая компенсационная высадка деревьев, сказано в сообщении ведомства.

«7 марта в 11:00 в парке «Форос» состоится первый этап компенсационной высадки деревьев. На мероприятие приглашаются все желающие», — сказано в сообщении.

Согласно плану, в нижнем парке высадят 80 хвойных деревьев. Участникам мероприятия выдадут все необходимое для участия в озеленении территории. Согласно законодательству Крыма, вместо одного спиленного растения будет посажено три, заявили в министерстве внутренней политики, информации и связи республики.