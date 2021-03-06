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Врачи реанимации борются за жизнь пострадавшей от схода лавины на Камчатке

Врачи реанимации борются за жизнь пострадавшей от схода лавины на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, 6 марта. Жительница Камчатского края находится в реанимации. Ее госпитализировали после схода лавины. Травмированный ребенок лечится в областной детской больнице, сообщил источник ФАН.

В настоящее время продолжаются поисковые работы в около одной из школ. В том районе со склона на людей обрушилась лавина, в результате чего погиб 40-летний мужчина. По данным источника, погибший является сожителем пострадавшей женщины.

По данному факту прокуратура инициировала проверку. Надзорное ведомство намерено дать оценку тому, как чиновники администрации обеспечивают должный уровень безопасности людей.

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