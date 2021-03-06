Зачем папа римский Франциск встретился лидером шиитов в Ираке

Папа римский Франциск встретился с великим аятоллой Али ас-Систани. Пресс-служба Ватикана сообщила, что встреча прошла в столице иракского шиизма, городе Ан-Наджаф. Туда епископ прибыл с «визитом вежливости» в рамках «апостольской» поездки в Ирак с 5 по 8 марта.

Pope Francis arrived to meet Ayatollah Sistani in his home... In the narrow roads of Najaf, in a rented house, only a few meters away from the shrine of Imam Ali (as) who has inspired the Grand Ayatollah in so many ways! pic.twitter.com/P5zDazVE8I — Mustafa al-Najafi (@MustafaNajafi) March 6, 2021

Встреча прошла в резиденции иракского духовного лидера, беседа продолжалась около 45 минут. Понтифик подчеркнул важность дружбы, взаимного уважения и диалога между религиозными общинами.

«Святой отец подчеркнул важность сотрудничества и дружбы между религиозными общинами для содействия благу Ирака, региона и всей человеческой семьи посредством культивирования взаимного уважения и диалога», — говорится в заявлении пресс-службы Ватикана.

Франциск поблагодарил Ас-Систани за защиту наиболее уязвимых в Ираке социальных групп, намекая на христиан, которые подвергались гонениям последние годы. Уже прощаясь с аятоллой, папа римский добавил, что будет молиться за мир и братство для Ирака, Ближнего Востока и всего мира.

Video of the meeting between Grand Ayatollah Sistani and Pope Francis circulating on Iraqi social media. pic.twitter.com/zuA8fpPhOt — Muhammad Al-Waeli (@muhammadalwaeli) March 6, 2021

Что значит для шиитов Ан-Наджаф

Город расположен примерно в 160 км от Багдада. В 30 км от Ан-Наджафа находится древний Вавилон.

Ан-Наджаф был основан в 791 году нашей эры халифом Харуном ар-Рашидом. Теперь это главный религиозный центр для шиитов в Ираке.

Здесь находится могила одного из самых почитаемых в исламе людей — двоюродного брата и зятя Мухаммеда, Али ибн Аби Талиба, также известного, как Имамали. Он был первым человеком, принявшим ислам.

Мечеть Имамали считается для шиитов третьей по значимости святыней после Мекки и Медины. Рядом с ней и находится резиденция Али ас-Систани.

Кто такой Али ас-Систани

Великий аятолла Али ас-Систани — это влиятельнейший религиозный деятель в Ираке. Он является духовным лидером шиитов, коих в стране 60%.

«Ас-Систани можно назвать «ар-раббани», что означает «мудрый религиозный человек». Это определение подразумевает не только глубокие знания теологии, истории Корана, исламских традиций и закона. В первую очередь, это означает, что он духовная фигура, которая объединяет иракский народ», — объясняет иранская богослов Мишель Хушманд.

Конфронтация с иранским аятоллой

Иракского духовного лидера называют противником иранского аятоллы Али Хаменеи. Они представляют два различных шиитских течения.

Столицей Верховного аятоллы Ирана является город Кум. Священники там считают, что являются хранителями иранского народа и поэтому претендуют на политическую власть.

Али Хаменеи считается сторонником идеи участия религиозных деятелей в политики. Он является главой государства. Ас-Систани проповедует отделение религии от церкви и воздержание религиозных властей от прямой политической деятельности.

В 2004 году иракский аятолла поддержал свободные выборы в Ираке, а в 2014 году выступил с призывом к иракцам объединиться перед лицом террористической угрозы «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещена в РФ).

В 2019 году в Ираке прошли митинги, спровоцированные коррупцией власти, безработицей, энергетическим кризисом и рядом других причин. Ас-Систани обратился к демонстрантам и полиции и призвал сохранять спокойствие, не прибегать к насилию.

Нужно отметить, митинги не прекращаются до сих пор, они лишь затихают время от времени. В этом году центр протестов стал город Ан-Насырия, где демонстранты требуют отставки губернатора провинции Ди Кар Назима аль-Ваэли.

Помимо разного отношения к политике у обоих духовных лидеров есть расхождения в частностях, например, о статусе иракских ополченцев. Верховный аятолла Ирака уверен, что они должны войти в структуру Вооруженных сил Ирака. Али Хаменеи с этим не согласен. Иран настаивает на том, чтобы добровольческие подразделения сохранили независимый статус. Это объясняется тем, что иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) курирует ряд подразделений иракских добровольцев.

Разногласия привели к конфликту между Ан-Наджафом и Кумом, которые борются друг с другом за право считаться духовным лидером мусульман-шиитов.

Большая политическая игра

Встреча папы римского с иракским аятоллой может придать политический вес Али ас-Систани.

It appears clearly that both #Iran & the #US want to thwart the @Pontifex visit to #Iraq.



Iran is escalating its attacks in Iraq, because the Pope’s visit to Najaf and meeting with Sistani, means support the Iraqi moderate Shiite of Najaf at the expense of Iranian Shiite Qom.. pic.twitter.com/nPxS7BjyuP — Mustafa Habib (@Mustafa_Habib33) February 27, 2021

В октябре в Ираке пройдут досрочные парламентские выборы. Одним из сторонников иракского аятоллы считается Муктада ас-Садр, который в Ираке является лидером движения «садристов».

На выборах в 2018 году садристы вошли в альянс «Саирун». Этот политический блок получил 54 депутатских кресла из 329.

В иракской политике ключевыми политическими игроками являются Тегеран и Вашингтон. Сторонник иракского аятоллы Муктада ас-Садр считается проамериканским политиком.

Поэтому даже не имею особого значения политико-религиозные реверансы, которыми публично обменялись Франциск и ас-Систани. Сам факт встречи духовного лидера иракских шиитов с папой римским придаст дополнительные очки проамериканской политической группировке в Багдаде.

1 Организация запрещена на территории РФ.