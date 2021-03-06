Норвежцы обвинили лидера сборной России Большунова в попытке сломать палку Клебо

Осло, 6 марта. Норвежские эксперты считают, что двукратный обладатель Большого хрустального глобуса Александр Большунов хотел сломать палку Йоханнесу Клебо в эстафетной гонке на ЧМ.

Эксперты на норвежском телевидении обсудили момент, произошедший во время последнего этапа мужской эстафетной гонки в рамках планетарного первенства. Аналитики полагают, что россиянин Александр Большунов в начале подъема намеренно наступил на палку Йоханнесу Клебо.

Лыжник уже ответил на обвинения в свой адрес. Титулованный спортсмен подчеркнул, что на тот момент Клебо шел чуть медленнее его по дистанции, поэтому россиян случайно встал на палку сопернику.

Эстафетная гонка на ЧМ в Оберстдорфе завершилась победой сборной Норвегии. На последний этап Большунов уходил с отставанием от Клебо в 34 секунды, однако отыграл отрыв и уступил лишь на последнем подъеме. В мужской эстафете лыжники выиграли для России четвертую медаль на ЧМ.