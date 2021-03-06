ФАН узнал о водительском опыте погибших в аварии под Саратовом

Саратов, 6 марта. Двое мужчин и ребенок стали жертвами крупного ДТП на областной трассе. Источник ФАН выяснил имена погибших водителей и их опыт вождения.

Авария случилась на 371-м километре автодороги Сызрань — Саратов — Волгоград. По словам собеседника агентства, Павел И., который от полученных травм скончался на месте, был профессиональным водителем. Он работал на большегрузах. На его имя не зафиксировано взысканий от ГИБДД.

Второй водитель — Александр И. — ранее был лишен водительских прав, а несколько лет назад даже находился в розыске из-за нарушений ПДД. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства случившегося.

Ранее ФАН сообщал, что в результате столкновения ВАЗ-2112 и Lada Granta в Саратовской области погибли три человека, включая 12-летнего ребенка.