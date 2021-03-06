Главный инфекционист США положительно оценил «Спутник V»

Афины, 6 марта. Главный инфекционист США Энтони Фаучи положительно оценил данные об эффективности российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V».

Произведенная в России вакцина от коронавирусной инфекции впечатляет своей эффективностью. Такое мнение выразил главный инфекционист США Энтони Фаучи.

«Данные, которые я знаю о «Спутнике», достаточно хорошие. У меня недостаточно информации о китайской вакцине, потому что у них есть две или три разные вакцины», – пояснил он в интервью греческому телеканалу Skai.

Фаучи признался, что не следил внимательно за данными, которые касаются результатов вакцинации китайским препаратом. При этом сведения о российском «Спутнике» на их фоне выглядят очень впечатляюще.