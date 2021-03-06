Список облагаемых «налогом на роскошь» авто обновился в России

Москва, 6 марта. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации обновило список машин, владельцы которых отдают государству «налог на роскошь».

Сегодня повышенным налогом для «роскошных» машин облагаются еще 87 моделей, пишет ПРАЙМ, уточняя, что в список таких автомобилей входят 1387 моделей.

Их стоимость начинается от 3 млн рублей. Владельцы машин, которые стоят от 3 млн до 5 млн рублей и не старше одного года, платят налог с коэффициентом 1,5. Для автомобилей стоимостью от 5 до 10 млн рублей и возрастом до пяти лет коэффициент увеличивается до 2.0, а для машин по цене от 10 до 15 млн рублей и возрастом 10–20 лет его платят уже в тройном размере. Уточняется, что в список Минпромторга РФ вошли в том числе Mazda CX-9, Kia Mohave и Honda Pilot.

Ведомство заявляло, что не ставит целью увеличить или уменьшить количество позиций в перечне данного налога: там отражается полученная от производителей информация. В беседе с Федеральным агентством новостей автоэксперт Игорь Моржаретто предположил возможность распространения «налога на роскошь» на автомобили бюджетного сегмента.