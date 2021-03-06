Депутат Госдумы РФ отреагировал на заявление Кравчука по Донбассу

, 6 марта. Первый заместитель комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин отреагировал на слова бывшего президента Украины Леонида Кравчука о кризисе в Донбассе.

Кравчук ранее сказал, что украинская сторона предпримет «радикальные шаги» в том случае, если РФ "не признает свое участие" в донбасском кризисе.

Затулин ответил, что такие заявления свидетельствуют о стремлении Киева усугублять ситуацию и пользоваться поддержкой Запада. Он уверен, что Украина хочет пересмотреть Минские соглашения.

«Это составная часть той эскалации, которую предпринимает украинская власть, надеясь на то, что будет поддержана в этом вопросе новой администрацией США и под влиянием этой администрации другими участниками «нормандского формата», — рассказал депутат.

Константин Затулин считает, что Россия «наложит вето» на подобные слова Кравчука.

Ранее Федеральное агентство новостей в своем материале рассказывало о планах Украины отказаться от российской энергосистемы.