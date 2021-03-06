РАН: в России бессмысленно заниматься наукой из-за запрета ГМО

Российские технологии в сельском хозяйстве отстают от мировых из-за запрета на выращивание растений с измененным в лаборатории геномом. Необходимо развивать генную инженерию, а не ставить палки в колеса научно-техническому прогрессу с помощью «странных законов». Об этом ФАН заявил в эксклюзивном видеоинтервью кандидат биологических наук, старший научный сотрудник ИППИ РАН Александр Панчин.

«Организации, которые занимаются избыточным контролем за генно-модифицированной продукцией, занимаются ерундой. Нужно перестать шельмовать генную инженерию, отменить странный ФЗ РФ №149 «О семеноводстве» и вместо него предложить способ регистрации ГМО-разработок отечественных ученых», — сказал кандидат биологических наук.

Ранее Россельхознадзор предложил ограничить доступ семян иностранной селекции на территорию государств-членов Евразийского экономического союза и унифицировать законодательство этих стран в области контроля за ГМО. Регулятор озабочен тем, что иностранные поставщики скрывают от России сведения о наличии ГМО-конструкций в поставляемых на территорию страны растениях, в результате чего на ее территорию все чаще попадают семена неизвестного происхождения.

При этом для развития сельского хозяйства и животноводства российские ученые проводят немало экспериментов в области генной инженерии, получают государственные гранты, публикуются в международных научных журналах.

«Некоторые разработки ученых могли бы превратиться в инновационные бизнес-проекты, приносить прибыль и пользу обществу. Но заниматься этим в России бессмысленно», — констатировал Александр Панчин.

Применяться на практике в России уникальные отечественные разработки не могут, утверждает биолог.

«В России разрешено изучать и создавать генетически модифицированные организмы, но запрещено выращивать растения с измененным в лаборатории геномом. Это приводит к тому, что, если российские ученые делают классную разработку в области сельского хозяйства и животноводства, то ввести их в оборот в России не получится. С другой стороны, импортировать ГМО разрешено, поэтому российскую технологию придется продать в другую страну. Там это вырастят, а потом мы это импортируем и будем продавать в магазине. Это антипротекционизм по отношению к российской науке и технологиям», — считает член Комиссии РАН по борьбе с лженаукой.

Александр Панчин напомнил об одном из самых знаковых российских ГМО-продуктов — вакцине «Спутник V». Биолог уже получил две дозы и не видит в этом ничего опасного.

«С точки зрения биологии, никаких ГМО не существует, — заявил ученый. — ГМО должны регулироваться так же, как продукты селекции, потому что в каждом из них есть генетические изменения. Дискриминация, ГМО-фобия не имеет никаких научных оснований. ГМО — это ярлык, который вешают на то, что сделано в лаборатории, независимо от качества, изученности и безопасности».

Проверять продукты на наличие ГМО — это атавизм, утверждает биолог. В мире нет ни одного научного исследования, доказывающего вред ГМО для организмов живых существ. Так, журнал ScienceDirect отозвал скандальную научную статью о том, что ГМО-продукты вызывают онкологические заболевания. Эти и другие «страшилки», например, о бесплодии от ГМО, биолог назвал мифами, которые продвигаются в интересах определенных производителей.

«Возможно, за этими историями стоят вовсе не опасения о вреде для здоровья граждан, а истории чисто экономические, политические, защиты агрохолдингов. В магазине лежат по полках два продукта, абсолютно одинаковых по составу, иногда даже один и тот же производитель. Но на одном из них написано «не содержит ГМО», и он стоит дороже. Люди его покупают, потому что их запугали», — привел пример популяризатор науки.

Научных данных о пользе генной инженерии, в том числе в пищевой промышленности, сравнительно больше. В 2010 году Европейская комиссия опубликовала крупный отчет «Десятилетие исследований ГМО, финансируемых Еврокомиссией», который стирает границы между обычными и генно-модифицированными организмами. К таким же выводам пришли ученые из ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии». Одни из самых массовых исследований на животных провела руководитель лаборатории оценки безопасности биотехнологий и новых источников пищи Надежда Тышко. Аналогичной позиции придерживаются Всемирная организация здравоохранения и Национальная академия наук США.

«Все живые организмы меняются генетически из поколения в поколение. Случайные мутации почему-то считают нормальными, не требующими дополнительного изучения, а мутации, преднамеренно сделанные учеными — нет, хотя они заведомо лучше изучены. Осмысленная, продуманная технология почему-то людей пугает, а селекция, когда все мутирует, а мы потом отбираем — это якобы естественно, это природа», — недоумевает ученый.

В феврале 2021 года правительство внесло на рассмотрение Госдумы РФ проект федерального закона урегулирования качества и оборота семян на территории страны.