Шаманка рассказала, как лучше загадывать желания на 8 Марта

Астрологи уверены, что праздник 8 Марта имеет особую энергетическую силу. Они отмечают, что в первые солнечные дни весны природа выходит из зимней спячки, а в женский праздник наполняет этот день любовной энергией, поэтому с помощью ритуалов и гаданий можно узнать, что ждет вас в ближайшие дни.

ФАН поговорил с потомственной шаманкой Еленой Батыр, она рассказала, как провести 8 Марта с пользой.

«В этот день у людей будет повышена интуиция, то есть вы можете в этот день прозреть на какую-либо ситуацию. Если вы в чем-то долгое время сомневались, к вам придет решение. В этот день нужно быть внимательными к своему здоровью людям с хроническими заболеваниями», — рассказала Елена Батыр.

Шаманка посоветовала людям, которым по состоянию здоровья нельзя употреблять жирную пищу, в этот день не нарушать запрет, так как это может обернуться тяжелыми последствиями.

«Раз сейчас происходит пробуждение весны, нужно гадать на магии стихий, например, с помощью снега человек может загадать желание. Нужно провести ладонью по снегу до земли, если там окажется свежая травка, значит, будет удача. Если там будет гниль, тогда желание не сбудется. Это можно сделать три раза», — объяснила собеседница Федерального агентства новостей.

Елена Батыр уверена, что, если 8 марта выпадет снег или пойдет дождь и вы ртом поймаете снежинку или каплю, ваше желание точно сбудется.

Ранее стало известно, что на Кубани в канун 8 Марта ожидаются мощные снегопады и сильные морозы.