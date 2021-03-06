Соратники Зеленского создают на Украине «элитную молодежную организацию»

Руководство украинской пропрезидентской партии «Слуга народа» (СН) объявило о намерении сформировать собственное общественно-политическое образование, костяк которого составят украинцы в возрасте от 14 до 25 лет. Согласно официальной информации, целью новой структуры будет «распространение идей демократии и социального развития Украины в рамках проектов действующего лидера страны». По словам скептиков, в данном случае речь идет об очередной попытке сторонников Зеленского укрепить пошатнувшиеся позиции главы государства за счет активной части молодежи на территории от Ужгорода до Славянска. Насколько может быть жизнеспособной эта идея, выяснял корреспондент ФАН.

Как заявил журналистам в Киеве номинальный глава СН Александр Корниенко, для создания принципиально нового молодежного сообщества сегодня «назрела насущная необходимость».

«Депутаты и лидеры ячеек («Слуги народа») со всей Украины выступили с инициативой объединить молодежь под знаменами власти, — патетически заметил он. — Это будет сообщество креативных людей, разделяющих идеи и принципы украинского президента Владимира Зеленского».

Далее Корниенко в своих лучших традициях добавил, что деятельность таковой организации будет осуществляться исключительно в рамках «демократии и толерантности». Указанные слова являются прямым выпадом против целого ряда украинских неонацистских и националистических организаций, привлекающих в свои ряды тысячи молодых украинцев.

«Количество школьников и студентов, участвующих в факельных шествиях, на Украине растет в геометрической прогрессии, — сказала в комментарии Федеральному агентству новостей социолог Наталья Череда. — На этом фоне действующая власть всерьез опасается, что, например, группировки «С-14», «Тризуб Степана Бандеры» или «Национальные дружины» (все перечисленные формирования запрещены в РФ) фактически возьмут под контроль как реальный, так потенциальный электорат. Если это произойдет, ни Зеленский, объявивший о намерении баллотироваться на второй президентский срок, ни его партия «Слуга народа» рассчитывать на поддержку общества в обозримом будущем не смогут».

Возможно, именно поэтому в СН поспешили абстрагироваться от всяческой деятельности, так или иначе связанной с радикализмом или экстремизмом.

«Наша молодежная организация должна стать квинтэссенцией современной элиты, демонстрирующей не только патриотические настроения, но и стремление Украины как можно быстрее интегрироваться в структуры Европейского союза, — говорится в пояснительном документе партии «Слуга народа». — Мы искренне рассчитываем на понимание и на родине, и за ее пределами».

Любопытно, что координатором нового начинания стал народный депутат Александр Санченко. В свое время он был одним из авторов скандального законопроекта №3718 «Об основных принципах молодежной политики», раскритикованного в Верховной раде практически всеми политическими силами. По некоторым данным, в упомянутый документ будут внесены необходимые изменения, после чего исправленный вариант вновь станет предметом рассмотрения в парламенте. Сам Санченко уже выразил надежду на то, что пропрезидентское молодежное движение будет зарегистрировано «в самое ближайшее время». В СН предполагают, что это произойдет в апреле-мае нынешнего года.

На вопрос, в чем все-таки будет заключаться основная деятельность этой «элитной молодежной организации», в «Слуге народа» не отвечают. В этой связи в украинских СМИ появились предположения, что ее активисты начнут заниматься пропагандой политики Зеленского в целом, а также волонтерскими проектами, включая поддержку армии и проведение показательных гуманитарных акций.

Впрочем, скептики утверждают, что жизнеспособность новой структуры в итоге может оказаться под вопросом. Дескать, сейчас для этого у команды Зеленского попросту нет необходимых свободных средств.