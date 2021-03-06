Триколор РФ на болиде команды «Хаас» возмутил Всемирное антидопинговое агентство

Монреаль, 6 марта. Ливрея болида команды «Хаас» на новый сезон «Формулы-1» возмутила Всемирную антидопинговую команду (WADA). На машине будет присутствовать российский триколор.

Американская команда продемонстрировала болид, который примет участие в новом сезоне соревнований. Раскраска автомобиля будет выполнена в бело-сине-красные цвета. По словам представителя команды, Международная автомобильная федерация уже утвердила ливрею с триколором РФ.

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер подчеркнул, что запрет на использование флага относится только российскому члену команды Никите Мазепину. Кроме того, «Хаас» является американской командой и имеет право на размещение подобных цветов на своем болиде.

В WADA заявили, что осведомлены об этом вопросе. Сейчас ситуацией занимаются соответствующие органы.

Федеральное агентство новостей сообщало, что россиянин Даниил Квят подписал контракт с командой «Альпин», которая выступает в «Формуле-1».