Умные устройства смогут создавать на базе российских микропроцессоров

Москва, 6 марта. Российские микропроцессоры в ближайшее время могут стать базой для создания отечественных умных устройств. Разработчики анонсируют три вида микропроцессоров.

Они могут быть использованы в производстве смартфонов, систем искусственного интеллекта и носимой электроники. Разработчиком является российский Научно-производственный центр «Электронные вычислительно-информационные системы» (НПЦ «ЭЛВИС»).

Умные устройства с применением отечественной разработки, предположительно, предназначены для государственных служащих. Но в России пока нет подходящего производства для выпуска микропроцессоров, поэтому изготавливать процессор «Элвис» будут на тайваньской TSMC.

Микропроцессор «Эльбрус-32С» необходим для высокопроизводительных сервисов, подобные процессоры применяются в атомно-энергетической и аэрокосмической областях.

Научно-производственный центр «Элвис» получил более 7 млрд рублей по тендеру Минпромторга РФ на разработку своих проектов по госпрограмме «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности» на 2020–2025 годы.