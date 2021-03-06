Неизвестные пытались похитить корреспондента ИА REGNUM в центре Екатеринбурга

Екатеринбург, 6 марта. Журналист ИА REGNUM заявил в полицию о том, что его хотели похитить. Злоумышленники напали на пострадавшего в одном из кафе.

Журналист находился в заведении поздно вечером, когда посетителей почти не было. Со спины к нему подошли двое неизвестных, которые попытались заставить пострадавшего покинуть помещение.

В ответ на отказ злоумышленники стали угрожать мужчине и попытались силой вытащить его из помещения. Однако на шум сбежались сотрудники кафе, и нападавшие скрылись.

Корреспондент сразу же сообщил о случившемся руководству и отправился в полицию. Стражи порядка занялись поиском подозреваемых.

Ранее ФАН писал о задержании двух подозреваемых по делу о похищении людей в Москве. Ими оказались безработные братья из Костромы.