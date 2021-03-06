Сирийские спецслужбы перехватили поставку крупной партии наркотиков в Хомсе

Органы безопасности сирийской провинции Хомс изъяли крупную партию наркотиков на сумму около 200 тысяч долларов. Подробности читайте в материале специального корреспондента международной редакции Федерального агентства новостей.

В ходе успешной операции, реализованной местными правоохранителями совместно с российской военной полицией, был задержан рефрижераторный грузовик из Ливана. Транспортное средство использовалось наркоторговцами как передвижной склад.

В кузове автомобиля находилось порядка 950 кг наркотиков растительного происхождения на сумму более 250 млн сирийских фунтов (примерно 200 тысяч долларов). Запрещенный товар предназначался для распространения на территории Сирийской Арабской Республики (САР).

Власти подтвердили арест двух подозреваемых, личности которых пока не разглашается. В настоящее время ведется дополнительное расследование.

Ранее в провинции Хомс сирийские военные перехватили другой запрещенный груз — крупную партию оружия. Представители правительственной армии сообщили, что задержанный груз был подготовлен к отправке боевикам на неподконтрольную властям территорию в провинции Идлиб.

Тогда результатом операции стало изъятие большого количества автоматов, пулеметов, гранатометов, различных боеприпасов и материалов для производства самодельных взрывных устройств.

Слежка за каналами незаконного сбыта наркотиков и оружия позволяет сирийским властям эффективнее бороться с преступностью, предотвращая возможность обострения обстановки в стране.