В Кремле назвали ошибочными сообщения о поднятии пенсионного возраста

Москва, 6 марта. Информация о новом повышении пенсионного возраста в России является ошибочной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее депутат от КПРФ сообщал о о вероятности нового повышения пенсионного возраста в России после выборов депутатов в Государственную думу.

По словам Пескова, данное утверждение является ошибочным.

Ранее стало известно, что с 1 апреля 2021 года россиян ожидает повышение пенсий и других выплат. Как сообщал ФАН, индексация коснется получателей социальных пенсий, а также некоторых категорий федеральных льготников. Выплаты увеличат на 2,6% в соответствии с процентом роста прожиточного минимума пенсионера в России.