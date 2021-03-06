Лиза Арзамасова пожаловалась на плотный рабочий график

Москва, 6 марта. Звезда сериала «Папины дочки» Лиза Арзамасова рассказала, что ей приходится мчаться на «бешеной скорости», чтобы следовать своему плотному расписанию.

Актриса начала сниматься в кино с четырех лет. К своим 25 годам Арзамасова стала одной из самых востребованных российских актрис. Она занята в большом количестве телепроектов, а также активно выступает в театре и гастролирует со спектаклями. По признанию ее коллег, Лиза Арзамасова даже может работать без перерывов на обед, однако всегда выкладывается на все сто.

В своем Instagram-аккаунте звезда «Папиных дочек» опубликовала чувственное черно-белое фото и рассказала о дискомфорте, который приносит плотный график.

«Сегодня появилась возможность внутренне замереть. Нет, если наблюдать за внешними проявлениями, то может показаться, что я куда-то бегу и стараюсь многое успеть. Надо же заниматься и какими-то домашними делами и вопросами?» — риторически спросила Арзамасова.

Поклонники в комментариях посоветовали актрисе устроить себе несколько дней хорошего отдыха. По их мнению, в таком режиме нельзя существовать долго — нужно позволять себе расслабляться.

«Нужно уметь отдыхать, особенно от своих мыслей!»; «Лиза, вам нужно научиться правильно отключаться от работы и отдыхать»; «Конечно, нужно успевать все — и на работе, и дома. Вот только не загоните себя таким графиком!» — написали фолловеры.

Арзамасова в прошлом году вышла замуж за фигуриста и хореографа Илью Авербуха. Актриса быстро нашла общий язык с 17-летним сыном своего мужа Мартином. Они много времени проводят вместе, а недавно парень даже уговорил актрису исполнить для него танец.