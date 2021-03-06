Уличный кот помог зоозащитникам спасти умирающего пса в Пензе

Пензенским зоозащитникам удалось стать свидетелями трогательной истории дружбы двух бездомных представителей животного мира — уличных кота и собаки. Как и подобает настоящей дружбе, каждый из них готов был прибегнуть даже к самым крайним мерам ради спасения товарища. Об этом удивительном случае корреспонденту ФАН рассказала сотрудник пензенской организации «Рука помощи бездомным животным» Дарья Малышева.

«В наш приют вместе поступили кот и собака. Во время осмотра мы заметили, что пес имеет многочисленные травмы брюшной полости и таза — явные признаки дорожно-транспортного происшествия с его участием. Настоящее чудо, что его удалось вовремя обнаружить и спасти. В этом большая заслуга кота, с которым они хорошо подружились», — поделилась девушка.

Собака Граф и кот Голиаф жили на территории кладбища, согревая друг друга в холодное время года. По возможности горожане подкармливали их кухонными остатками, искренне удивляясь необычному союзу двух конфликтующих между собой видов. Суровая морозная зима, затрудняющая шансы на выживание уличных бесхозных животных, объединила Графа и Голиафа, так как вместе все тяготы и невзгоды переносить намного легче.

Настоящая проверка дружбы четвероногих произошла в начале марта, когда собаку сбила машина, нанеся ей тяжелые травмы. Ударившие на территории области морозы не оставляли ей ни единого шанса. Помощь пришла, откуда ее совсем не ждали. Верный друг пострадавшего пса бросился к охранникам кладбища, всячески зазывая их за собой. Спустя какое-то время мужчины решили проверить, что же четвероногий хочет им показать, и пошли за ним. Обнаружив раненую собаку, они вызвали зоозащитников.

«Посетители кладбища умилялись этой парочке, которая встречала их с мольбой в глазах. До одного дня, когда Графа, по-видимому, сбила машина. Он слег, занемог, боль не оставила сил искать пропитание, мир будто не замечал его страданий, и лишь верный друг бежал навстречу охранникам кладбища с криком о помощи», — рассказала Дарья Малышева.

В здание приюта животные поступили вместе. Первый клинический осмотр прошел неудачно, так как пострадавший все время рычал и не давал к себе прикоснуться. Однако после обезболивающих уколов, плотного обеда и ласки со стороны человека, он оставил затею сопротивляться. Главным же лекарством для него было то, что рядом всегда находился его верный друг, которому он обязан своей жизнью.

Впереди у Графа еще множество процедур: рентген, УЗИ, анализ крови и так далее. Однако рядом с Голиафом он с каждым днем чувствует себя все лучше и лучше.

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