Вашингтон, 6 марта. Американские потребители и компании по продаже игрушек возмутились оскорбительными детскими конструкторами польской фирмы Cobi с фигурками лидеров нацистского режима.

По информации СМИ, представители Соединенных Штатов выразили протест на фоне игрушек польского производства. Внимание американцев привлекли модели лимузинов Mercedes 1939 года с немецким генералом Фридрихом Паулюсом, а также фигурки руководителя службы военной разведки фашистской Германии.

Заместитель президента американской фирмы Mighty Mojo Toys заявил, что польская компания Cobi пропагандирует антисемитизм. Торговая ассоциация Toy Association выразила мнение, что компании должны нести ответственность за производство и распространение подобной продукции.



Директор попавшей в скандал фирмы Роберт Подлес принес извинения за инцидент. Он рассказал, что его родственники служили во времена Второй мировой войны и сражались с нацистами. Производство таких игрушек, по его словам, было направлено исключительно на освещение исторических конфликтов.

Федеральное агентство новостей сообщало, что LEGO предложили выпустить конструктор с Бабой-Ягой.