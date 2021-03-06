Военный эксперт рассказал, почему мировое господство США скоро закончится

Москва, 6 марта. Увеличение военного присутствия США за рубежом приведет к истощению американского бюджета и положит конец доминированию Вашингтона. Об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин.

Ранее экс-капитан морской пехоты США Дэн Грейзер выразил уверенность, что Пентагон тратит слишком большие средства на содержание американских баз за рубежом. Он также добавил, что служба в составе американского контингента в Ираке и Афганистане позволила ему понять, насколько дорого обходится американским налогоплательщикам военное присутствие США по всему миру. Грейзер подчеркнул, что США должны сократить военное присутствие в странах Восточной Европы и на Ближнем Востоке, передает Nation News.

Дандыкин уверен, что США не намерены уменьшать свои военные расходы. Кроме того, Пентагон планирует усиливать военную инфраструктуру и наращивать контингенты в странах Восточной Европы у границ России.

«Бывшие американские военные-ветераны холодной войны знают, что загонять русских в угол, нагибать их нельзя. Нынешние, к сожалению, так не считают. Их бесит, что их полному доминированию, как это было в 90-е и начале нулевых, приходит конец», — пояснил эксперт.

Он также добавил, что эпоха тотального военного доминирования США постепенно уходит в прошлое. Однако американцы пытаются решить данную проблему деньгами.

Ранее в Конгрессе США признали, что программа по созданию и производству малозаметного истребителя F-35 стала полной катастрофой и пустой тратой бюджетных средств.