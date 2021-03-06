Ростех открыл центр обслуживания вертолетных двигателей в Белоруссии

Москва, 6 марта. Российская Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) открыла очередной сервисный центр по ремонту и обслуживанию вертолетных двигателей, на этот раз в Белоруссии.

Об этом информирует пресс-служба государственной корпорации «Ростех», чьи структурным подразделением является ОДК.

«Что объединяет Казахстан, Вьетнам, Перу, Беларусь, Южную Корею, Судан и Китай? Там уже работают или скоро откроются сервисные центры вертолетных двигателей «ОДК-Климов», — сказано в сообщении «Ростеха», размещенном в сети Facebook.

Белорусский сервисный центр сможет обслуживать все винтокрылые машины страны, оснащенные двигателями ОДК.

Ранее сообщалось, что Россия откроет в Индии предприятие по комплексному обслуживанию вертолетной техники. Об учениях с использованием российских ударных вертолетов Ми-24 информировал RT.