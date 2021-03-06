Кремль не станет переносить совещание по экономическим вопросам с участием Путина

Москва, 6 марта. Совещание по экономическим вопросам с участием президента РФ Владимира Путина переносить не планируется.

Об этом заявили в Кремле. В обсуждениях должен был принять участие помощник президента РФ Максим Орешкин. Однако он заболел коронавирусом, о чем сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. То же самое касается встречи Путина с кабмином. Она состоится, отметили в Кремле. Рабочий процесс идет своим чередом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

О болезни Максима Орешкина стало известно в эту субботу. Михаил Мишустин пожелал ему скорейшего выздоровления. В какой форме протекает коронавирус у Орешкина, глава кабмина не уточнил.