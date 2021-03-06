Масштабная экспедиция географов по России стартовала из Сочи

Сочи, 6 марта. Уникальная экспедиция российских географов вдоль всех границ России длительностью в 283 дня стартовала из Сочи.

Отправной точкой российских путешественников стала федеральная территория Сириус. Руководителем экспедиции стал член экспедиционного центра Краснодарского регионального отделения Русского географического общества Константин Мержоев. По его данным, протяженность путешествия составит порядка 35 тыс. км.

«При хороших погодных условиях на поездку должно уйти около 283 дней. Экспедиция пройдет по границе Российской Федерации, такого масштаба экспедиций не проводилось с 30-х годов прошлого столетия», — цитирует его ТАСС.

Географы намерены посетить населенные пункты, которые расположены на границе России. Основная группа путешественников будет состоять из 9 человек, но по ходу экспедиции к ним будут присоединяться и другие эксперты. Планируется, что в общей сложности в масштабном походе примут участие порядка тысячи человек, добавил Мержоев.

Недавно стало известно, что в ходе путешествия географы должны будут снять документальный фильм. Кроме того, ход экспедиции будет подробнейшим образом освещаться в соцсетях. Поход завершится в конце декабря 2021 года в Сочи.