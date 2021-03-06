Путин наградит российских медиков за борьбу с пандемией коронавируса

, 6 марта. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медиков, которые внесли вклад в борьбу с пандемией COVID-19.

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медиков, которые внесли вклад в борьбу с пандемией коронавируса.

Медиков наградят орденами Пирогова и медалями Луки Крымского. Соответствующий указ опубликовали на официальном сайте портала правовой информации.

Медаль Луки Крымского и орден Пирогова были учреждены в России в 2020 году. Награды вручаются как иностранным, так и российским медикам за заслуги в борьбе с эпидемиями и спасение жизней пациентов.