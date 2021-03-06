Даня Милохин удивил фанатов кардинальной сменой имиджа

Москва, 6 марта. Популярный тиктокер, рэпер и музыкант Даня Милохин похвастался перед фанатами кардинальной сменой имиджа. Оценили преображение не только поклонники, но и певица Клава Кока.

Милохин опубликовал в Instagram селфи, сделанное на заднем сидении автомобиля. Тиктокер в яркой толстовке продемонстрировал отсутствие волос на голове и ногти, выкрашенные черным лаком.

«Доброе утро», — поприветствовал он поклонников.

Удивленные подписчики наперебой стали спрашивать Милохина, как он решился сбрить волосы. Многие фанатки посетовали, что с шевелюрой тиктокеру было лучше.

«Даня, зачем???»; «Зато расчесываться не нужно»; «Это шутка, надеюсь?» — написали поклонники.

Высказалась о преображении Милохина и популярная певица Клава Кока.

«Ты у меня все равно сладкий мальчик», — написала она.

Милохин регулярно шокирует фанатов неожиданными образами и выходками. Не так давно телеведущая Ксения Бородина с возмущением высказалась о фото, на котором тиктокер позирует в сарафане и переднике, а его ногти покрыты розовым лаком.