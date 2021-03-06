Минздрав РФ назвал условие для повторной вакцинации от COVID-19

Москва, 6 марта. Привившимся от коронавируса россиянам может потребоваться повторная вакцинация, рассказал специалист Минздрава России Дмитрий Лиознов.

Сделать прививку еще раз нужно людям, у которых после вакцинации не выработалось достаточное количество антител к COVID-19. В ближайшие годы в России должны привить граждан из всех групп риска. Также вакцинацию пройдут те, у кого оказался недостаточный иммунный ответ после болезни, сообщил Лиознов.

Прививочная кампания против коронавируса проходит во всех регионах России. Вакцинироваться может любой желающий на бесплатной основе. Медики используют отечественный препарат «Спутник V», разработанный сотрудниками НИЦ имени Гамалеи.

Российскую вакцину одобрили более чем в 40 странах, благодаря чему она заняла второе место по популярности в мире.