Москва, 6 марта. Украинское руководство готовится к силовому сценарию урегулирования ситуации в Донбассе, считает военный аналитик Андрей Коц.

Крупных наступлений ВСУ на юго-востоке Украины не было после 2015 года, когда под Дебальцево украинские войска были разбиты ополченцами, напомнил Коц в статье для РИА Новости. Тогда же Киевом были подписаны вторые Минские соглашения. Власти страны осознали, что легкая победа над Донецкой и Луганской народными республиками попросту невозможна, ввиду чего вооруженный конфликт перешел в фазу затяжных позиционных столкновений. С тех пор солдаты ВСУ постоянно обстреливают позиции ополчения и населенные пункты ДНР и ЛНР, в результате чего регулярно погибают люди.

Ситуация в Донбассе претерпела резкие изменения за эту неделю, подчеркнул аналитик. По словам донецкого представителя в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), населенный пункт Ленинское, расположенный в южной части ДНР, подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ в ночь на минувший вторник. До этого под огнем оказался и сам Донецк. Представители Народной милиции ЛНР также говорят об обострении обстановки в регионе. По их словам, неподалеку от населенного пункта Орехово украинскими солдатами была произведена установка 250 противотанковых мин. Кроме того, в Донбасс массово перебрасывается военная техника ВСУ. В обеих республиках считают, что Киев готовится к наступлению, пишет Коц.

«Кроме обострения боевой обстановки и увеличения количества обстрелов со стороны ВСУ, постоянно поступают данные о наращивании сил и средств противником», — рассказал официальный представитель Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.

Бойцы Вооруженных сил Украины перебрасывают технику в Донбасс в ночное время суток, чтобы скрыть стягивание сил к линии разграничения, уточнил представитель ДНР. Также украинские войска запасаются топливом и боеприпасами, добавил он. Заявления главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака о проводимых учениях, в ходе которых солдаты отрабатывают ведение наступательных боев в городских условиях, также подтверждают планы Киева по силовому разрешению кризиса, считает Коц.

Верховная рада рассматривает возможность принятия закона, в соответствии с которым опытные резервисты могут быть призваны на службу в течение суток, обратил внимание аналитик. По его мнению, такая инициатива обсуждается не случайно. Борьба Киева с оппозиционными телеканалами может свидетельствовать о желании властей страны снизить градус критики в свой адрес, так как наступление вызовет волну негодования среди уставшего от конфликта электората.

Ополчение же не бездействует, а готовится защищать свои земли, уверен эксперт. По его словам, в ДНР и ЛНР проанализировали вооруженный конфликт в Нагорно-Карабахской Республике и приняли дополнительные меры по обороне. К примеру, бойцы готовятся к борьбе с украинскими беспилотниками. Резюмируя, Коц подчеркнул, что в настоящий момент неизвестно, когда ВСУ могут пойти в наступление, однако многие специалисты считают, что это произойдет в начале мая. Аналитик добавил, что ополченцы готовы дать достойный отпор украинским войскам.

Ранее советник главы Минобороны Украины Юрий Бутусов заявил, что политика Киева приводит к снижению боеспособности ВСУ, о чем уже сообщало Федеральное агентство новостей.