Песков исключил контакты Путина с зараженным коронавирусом Орешкиным

Москва, 6 марта. Президент РФ Владимир Путин не контактировал лично с помощником Максимом Орешкиным. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее сообщил, что Орешкин заболел коронавирусом и пожелал ему здоровья.

Пресс-секретарь российского лидера заявил, что Путин в последнее время не имел прямых контактов с помощником.

Федеральное агентство новостей сообщало, что Дмитрий Песков ранее сообщил об увеличении числа мероприятий с очным участием президента РФ.