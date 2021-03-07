Германия ошибочно сбросила бомбы у границ Нидерландов

Редакция Telegram-канала «Крылья войны» рассказывает о главных новостях из мира военной авиации за минувшие дни.

Бразилия

Истребитель F-39E Gripen приступил к испытаниям в Бразилии

Новый истребитель ВВС Бразилии F-39E приступил к новому этапу летных тестов. Самолет, который находится в Центре летных испытаний Embraer в Гавиау-Пейшоту, впервые вышел на сверхзвуковую скорость во время полета.

В соответствии с установленными процедурами все маневры выполняются на больших высотах (свыше 5000 метров). Как отметили в Saab, данные тесты необходимы для проверки характеристик и функций нового самолета, а также для завершения его сертификации и приемки. Отмечается, что испытания продлятся в течение нескольких месяцев.

Германия

Реактивный самолет Panavia Tornado ВВС Германии совершил ошибочное бомбометание у границ Нидерландов

Немецкий истребитель-бомбардировщик выполнял тренировочный полет, в ходе которого летчик должен был осуществить бомбометание на территории полигона Нордхорн, располагающегося в непосредственной близости от границы с Нидерландами.

На определенном этапе полета, покинув пределы воздушного пространства над полигоном, самолет сбросил «тренировочные бомбы».

К поиску сброшенных авиационных боеприпасов или того, что от них осталось, приступили представители обслуживающего персонала полигона Нордхорн и сотрудники базы, к которой приписан самолет.

Они распространили обращение к местным жителям, чтобы при обнаружении «неизвестных предметов» их не трогали и не перемещали, а обратились в полицию.

«Никто в результате инцидента не пострадал, материального ущерба на текущий момент не зафиксировано. Мы проведем процедуру по выяснению причин случившегося», — заявили в пресс-службе ВВС ФРГ.

Немецкий разведывательный БПЛА разбился в Афганистане

Около 9 утра 5 марта 2021 года на севере Афганистана разбился немецкий беспилотный разведывательный летательный аппарат IAI Heron израильского производства. По предварительной информации, у дрона в полете возникли технические проблемы.

Un Heron del Bundeswehr caído en #Afghanistan segun fuentes a unos 50 Kilómetros de Masar-e-Scharif pic.twitter.com/w90M7LwXQy — Drones de guerra (@dronesdeguerra) March 5, 2021

Это уже второе происшествие с немецкими БПЛА Heron за непродолжительное время: в ноябре 2020 года один из беспилотников также совершил управляемую аварийную посадку.

Как и в прошлый раз, дрон был уничтожен Бундесвером после извлечения него необходимой аппаратуры.

Иран

ВВС Ирана получили вертолеты и самолеты после капитального ремонта

1 марта 2021 года ВВС Исламской Республики Иран получили 10 вертолетов, 9 самолетов, а также десятки реактивных авиационных двигателей. Техника прошла капитальный ремонт на предприятиях иранского Минобороны.

Iran’s Defense Ministry Delivered A Number of Aircraft, Helicopters & Jet Engines to the Islamic Republic of Iran Air Force (IRIAF) as Part of Plan to Bolster Force’s Combat Power pic.twitter.com/u7NRf82Lfo — Fars News Agency (@EnglishFars) March 1, 2021

На церемонии присутствовали глава оборонного ведомства бригадный генерал Амир Хатами, командующий IRIAF (ВВС Ирана) бригадный генерал Азиз Насирзаде и командующий армейской авиационной службой Ирана Юсеф Горбани.

«Поставка нескольких самолетов и вертолетов в войска свидетельствует о творческом подходе наших специалистов, с помощью которых мы оптимизировали и модернизировали нашу технику», — заявил генерал Насирзаде на торжественной церемонии.

Из-за продолжающегося международного эмбарго Иран практически лишен возможности закупать новую иностранную военную технику.

Италия

Cavour принял первые F-35B

1 марта 2021 года на палубу итальянского авианосца Cavour, который находится у восточного побережья США, совершили посадку два многоцелевых истребителя Lockheed Martin F-35B Lightning II. Так начались практические испытания по совместимости данного истребителя и итальянского авианосца.

The ???????? #Italian Navy reported that on March 1, the flagship of the Italian navy light aircraft carrier C 550 Cavour in the #Norfolk area (???????? USA) began tests to ensure the base of its aircraft shortened takeoff and vertical landing Lockheed Martin F-35B Lightning II. pic.twitter.com/KVZOb2x47q — GLOBAL NEWS NEXUS (@unbaisednews) March 4, 2021

Корабль покинул базу в Норфолке 28 февраля. На его борту находятся 180 специалистов по обслуживанию авиатехники, а также группа пилотов, которые будут выполнять полеты с палубы в течение следующих четырех недель. День спустя с базы Патаксент Ривер прилетели два американских F-35B, оснащенные тестовой аппаратурой, которая будет использоваться для испытаний по сертификации.

Cavour — третий иностранный корабль, который будет сертифицирован для использования многоцелевых боевых самолетов F-35B. Минобороны Италии заказало 30 машин этого типа, которые заменят, в частности, парк Boeing AV-8B Harrier II.

Frecce Tricolori празднуют свое 60-летие

1 марта 2021 года исполнилось 60 лет итальянской национальной группе по высшему пилотажу Frecce Tricolori.

Frecce Tricolori была основана 1 марта 1961 года на авиабазе Риволто как постоянно действующий отряд для обучения летчиков ВВС. Пилотажная группа по праву является одним из символов Италии, ее выступлениями в небе восхищаются по всему миру.

Happy 60th birthday @FrecceTricolori!????????

Share your pictures of this fantastic team in the comments below... pic.twitter.com/iT5Buu67Fq — Royal International Air Tattoo (@airtattoo) March 1, 2021

Сейчас пилоты Frecce Tricolori летают на двухместных самолетах Aermacchi MB-339-A / PAN, а в 1961 году группа начинала свою службу на американских F-86 Sabre.

Россия

Вынужденная посадка российского вертолета в Сирии

Минобороны РФ сообщило, что 28 февраля российский военный вертолет совершил вынужденную посадку в Сирии.

????????????????⚡️Эвакуация вертолёта ВКС РФ Ми-35, совершившего сегодня вынужденную посадку при проведении воздушного патрулирования местности в сирийской провинции Хасеке. pic.twitter.com/itPm552bby — ★????????????????????????????★ (@krotrus) March 1, 2021

«Экипаж вертолета Ми-35 поисково-спасательной службой был оперативно доставлен на аэродром. Жизни летчиков ничего не угрожает», — заявили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел во время воздушного патрулирования территории провинции Хасака. Предварительная причина случившегося — техническая неисправность вертолета.

Российский «рой дронов»

Компания «Кронштадт» разработает для российских ВКС многоцелевой беспилотный комплекс «Молния», в состав которого войдут летающие роем реактивные дроны.

Они будут запускаться с самолета-носителя, например, с Су-57, который сможет нести во внутрифюзеляжных отсеках до восьми таких комплексов.

Беспилотный комплекс "Молния" будет атаковать роем: озвучены ТТХ дрона https://t.co/UlBStPcy36 — Российский Диалог.RU (@RusDialogRU) March 2, 2021

Компания «Кронштадт» в инициативном порядке подготовила эскизный проект многоцелевого беспилотного комплекса группового применения «Молния». Беспилотники этой системы будут запускаться стаей с самолета-носителя, например, для прорыва вражеской ПВО или ведения групповой радиоэлектронной борьбы совместно с пилотируемыми самолетами.

Также предполагается применение аппаратов комплекса как отдельных высокоточных управляемых боеприпасов или разведчиков-целеуказателей.

Опытно-конструкторские работы (ОКР) по проекту должны начаться в ближайшее время.

Министерству обороны России предложили возобновить производство Ан-124 «Руслан»

На совещании в Ульяновске на предприятии «Авиастар-СП» министру обороны Сергею Шойгу было предложено возобновить производство «Русланов» на ульяновском авиазаводе.

Министерству обороны России предложили возобновить производство Ан-124 «Руслан»https://t.co/NsceTPKxva pic.twitter.com/XnFNrIP08a — Военное обозрение (@topwar_ru) March 2, 2021

Во время совещания Шойгу отметил, что в 2020 году было отремонтировано шесть Ан-124, и выразил надежду, что России удастся получить необходимое количество исправных самолетов.

Разговоры о возобновлении производства Ан-124 идут не первый год и пока ни к чему не привели.

США

Два стратегических бомбардировщика B-1B Lancer ВВС США совершили полет над акваториями Северного и Балтийского морей

Один из самолетов пролетел над столицами Литвы, Латвии и Эстонии, демонстрируя местному населению вклад США в обеспечение региональной безопасности.

For the first time in both Allies’ history, US Air Force B-1B Lancer strategic bombers are flying training sorties from Norway, including a recent overflight of the Baltic States of Estonia, Latvia and Lithuania. pic.twitter.com/XxJAJuwSAb — US Military News (@usmilitarynewss) March 6, 2021

На отдельных этапах полета бомбардировщики сопровождали истребители F-16 Fighting Falcon ВВС Дании, польские F-16, а также истребители Eurofighter Typhoon ВВС Италии и Германии, находящиеся в Литве и Эстонии по программе Baltic Air Policing.

«Супер Дельта»

Две известные американские пилотажные группы: Thunderbirds и Blue Angels, осуществили совместный пролет в одном строю.

Двенадцать истребителей, по шесть от каждой команды, впервые в своей истории осуществили совместный полет в построении, которое назвали Super Delta.

Maybe you could call them the Thunder Angels.



The Navy and Air Force got together to team up the Blue Angels and Thunderbirds performance teams that tour the country at air shows to practice a new formation called the “Super Delta.” https://t.co/qE79dlHcNN — Stars and Stripes (@starsandstripes) March 4, 2021

Решение о коллективном выступлении в одном строю стало итогом серии совместных тренировок, проведенных в 2020 и 2021 годах. Группы хотят впервые пролететь в одном строю на публике в рамках празднований Дня поминовений в США в конце мая.

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