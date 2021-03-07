Германия ошибочно сбросила бомбы у границ Нидерландов

Редакция Telegram-канала «Крылья войны» рассказывает о главных новостях из мира военной авиации за минувшие дни.
Бразилия
Истребитель F-39E Gripen приступил к испытаниям в Бразилии
Новый истребитель ВВС Бразилии F-39E приступил к новому этапу летных тестов. Самолет, который находится в Центре летных испытаний Embraer в Гавиау-Пейшоту, впервые вышел на сверхзвуковую скорость во время полета.
F-39E Gripen inicia fase de voos supersônicos no Brasil https://t.co/7d9GkANdSp @Saab @saabdobrasil #gripen— Revista Força Aérea (@RFA_digital) March 3, 2021
В соответствии с установленными процедурами все маневры выполняются на больших высотах (свыше 5000 метров). Как отметили в Saab, данные тесты необходимы для проверки характеристик и функций нового самолета, а также для завершения его сертификации и приемки. Отмечается, что испытания продлятся в течение нескольких месяцев.
Германия
Реактивный самолет Panavia Tornado ВВС Германии совершил ошибочное бомбометание у границ Нидерландов
Немецкий истребитель-бомбардировщик выполнял тренировочный полет, в ходе которого летчик должен был осуществить бомбометание на территории полигона Нордхорн, располагающегося в непосредственной близости от границы с Нидерландами.
На определенном этапе полета, покинув пределы воздушного пространства над полигоном, самолет сбросил «тренировочные бомбы».
#Luftwaffe’s #Tornado fighter lost two #bombs in flight #defense #news #military #germany #europe https://t.co/sYfG3aQtoB— Bulgarian Military (@BGMilitary) March 4, 2021
К поиску сброшенных авиационных боеприпасов или того, что от них осталось, приступили представители обслуживающего персонала полигона Нордхорн и сотрудники базы, к которой приписан самолет.
Они распространили обращение к местным жителям, чтобы при обнаружении «неизвестных предметов» их не трогали и не перемещали, а обратились в полицию.
«Никто в результате инцидента не пострадал, материального ущерба на текущий момент не зафиксировано. Мы проведем процедуру по выяснению причин случившегося», — заявили в пресс-службе ВВС ФРГ.
Немецкий разведывательный БПЛА разбился в Афганистане
Около 9 утра 5 марта 2021 года на севере Афганистана разбился немецкий беспилотный разведывательный летательный аппарат IAI Heron израильского производства. По предварительной информации, у дрона в полете возникли технические проблемы.
Un Heron del Bundeswehr caído en #Afghanistan segun fuentes a unos 50 Kilómetros de Masar-e-Scharif pic.twitter.com/w90M7LwXQy— Drones de guerra (@dronesdeguerra) March 5, 2021
Это уже второе происшествие с немецкими БПЛА Heron за непродолжительное время: в ноябре 2020 года один из беспилотников также совершил управляемую аварийную посадку.
Как и в прошлый раз, дрон был уничтожен Бундесвером после извлечения него необходимой аппаратуры.
Иран
ВВС Ирана получили вертолеты и самолеты после капитального ремонта
1 марта 2021 года ВВС Исламской Республики Иран получили 10 вертолетов, 9 самолетов, а также десятки реактивных авиационных двигателей. Техника прошла капитальный ремонт на предприятиях иранского Минобороны.
Iran’s Defense Ministry Delivered A Number of Aircraft, Helicopters & Jet Engines to the Islamic Republic of Iran Air Force (IRIAF) as Part of Plan to Bolster Force’s Combat Power pic.twitter.com/u7NRf82Lfo— Fars News Agency (@EnglishFars) March 1, 2021
На церемонии присутствовали глава оборонного ведомства бригадный генерал Амир Хатами, командующий IRIAF (ВВС Ирана) бригадный генерал Азиз Насирзаде и командующий армейской авиационной службой Ирана Юсеф Горбани.
«Поставка нескольких самолетов и вертолетов в войска свидетельствует о творческом подходе наших специалистов, с помощью которых мы оптимизировали и модернизировали нашу технику», — заявил генерал Насирзаде на торжественной церемонии.
Из-за продолжающегося международного эмбарго Иран практически лишен возможности закупать новую иностранную военную технику.
Италия
Cavour принял первые F-35B
1 марта 2021 года на палубу итальянского авианосца Cavour, который находится у восточного побережья США, совершили посадку два многоцелевых истребителя Lockheed Martin F-35B Lightning II. Так начались практические испытания по совместимости данного истребителя и итальянского авианосца.
The ???????? #Italian Navy reported that on March 1, the flagship of the Italian navy light aircraft carrier C 550 Cavour in the #Norfolk area (???????? USA) began tests to ensure the base of its aircraft shortened takeoff and vertical landing Lockheed Martin F-35B Lightning II. pic.twitter.com/KVZOb2x47q— GLOBAL NEWS NEXUS (@unbaisednews) March 4, 2021
Корабль покинул базу в Норфолке 28 февраля. На его борту находятся 180 специалистов по обслуживанию авиатехники, а также группа пилотов, которые будут выполнять полеты с палубы в течение следующих четырех недель. День спустя с базы Патаксент Ривер прилетели два американских F-35B, оснащенные тестовой аппаратурой, которая будет использоваться для испытаний по сертификации.
Cavour — третий иностранный корабль, который будет сертифицирован для использования многоцелевых боевых самолетов F-35B. Минобороны Италии заказало 30 машин этого типа, которые заменят, в частности, парк Boeing AV-8B Harrier II.
Frecce Tricolori празднуют свое 60-летие
1 марта 2021 года исполнилось 60 лет итальянской национальной группе по высшему пилотажу Frecce Tricolori.
Frecce Tricolori была основана 1 марта 1961 года на авиабазе Риволто как постоянно действующий отряд для обучения летчиков ВВС. Пилотажная группа по праву является одним из символов Италии, ее выступлениями в небе восхищаются по всему миру.
Happy 60th birthday @FrecceTricolori!????????— Royal International Air Tattoo (@airtattoo) March 1, 2021
Share your pictures of this fantastic team in the comments below... pic.twitter.com/iT5Buu67Fq
Сейчас пилоты Frecce Tricolori летают на двухместных самолетах Aermacchi MB-339-A / PAN, а в 1961 году группа начинала свою службу на американских F-86 Sabre.
Россия
Вынужденная посадка российского вертолета в Сирии
Минобороны РФ сообщило, что 28 февраля российский военный вертолет совершил вынужденную посадку в Сирии.
????????????????⚡️Эвакуация вертолёта ВКС РФ Ми-35, совершившего сегодня вынужденную посадку при проведении воздушного патрулирования местности в сирийской провинции Хасеке. pic.twitter.com/itPm552bby— ★????????????????????????????★ (@krotrus) March 1, 2021
«Экипаж вертолета Ми-35 поисково-спасательной службой был оперативно доставлен на аэродром. Жизни летчиков ничего не угрожает», — заявили в пресс-службе ведомства.
Инцидент произошел во время воздушного патрулирования территории провинции Хасака. Предварительная причина случившегося — техническая неисправность вертолета.
Российский «рой дронов»
Компания «Кронштадт» разработает для российских ВКС многоцелевой беспилотный комплекс «Молния», в состав которого войдут летающие роем реактивные дроны.
Они будут запускаться с самолета-носителя, например, с Су-57, который сможет нести во внутрифюзеляжных отсеках до восьми таких комплексов.
Беспилотный комплекс "Молния" будет атаковать роем: озвучены ТТХ дрона https://t.co/UlBStPcy36— Российский Диалог.RU (@RusDialogRU) March 2, 2021
Компания «Кронштадт» в инициативном порядке подготовила эскизный проект многоцелевого беспилотного комплекса группового применения «Молния». Беспилотники этой системы будут запускаться стаей с самолета-носителя, например, для прорыва вражеской ПВО или ведения групповой радиоэлектронной борьбы совместно с пилотируемыми самолетами.
Также предполагается применение аппаратов комплекса как отдельных высокоточных управляемых боеприпасов или разведчиков-целеуказателей.
Опытно-конструкторские работы (ОКР) по проекту должны начаться в ближайшее время.
Министерству обороны России предложили возобновить производство Ан-124 «Руслан»
На совещании в Ульяновске на предприятии «Авиастар-СП» министру обороны Сергею Шойгу было предложено возобновить производство «Русланов» на ульяновском авиазаводе.
Министерству обороны России предложили возобновить производство Ан-124 «Руслан»https://t.co/NsceTPKxva pic.twitter.com/XnFNrIP08a— Военное обозрение (@topwar_ru) March 2, 2021
Во время совещания Шойгу отметил, что в 2020 году было отремонтировано шесть Ан-124, и выразил надежду, что России удастся получить необходимое количество исправных самолетов.
Разговоры о возобновлении производства Ан-124 идут не первый год и пока ни к чему не привели.
США
Два стратегических бомбардировщика B-1B Lancer ВВС США совершили полет над акваториями Северного и Балтийского морей
Один из самолетов пролетел над столицами Литвы, Латвии и Эстонии, демонстрируя местному населению вклад США в обеспечение региональной безопасности.
For the first time in both Allies’ history, US Air Force B-1B Lancer strategic bombers are flying training sorties from Norway, including a recent overflight of the Baltic States of Estonia, Latvia and Lithuania. pic.twitter.com/XxJAJuwSAb— US Military News (@usmilitarynewss) March 6, 2021
На отдельных этапах полета бомбардировщики сопровождали истребители F-16 Fighting Falcon ВВС Дании, польские F-16, а также истребители Eurofighter Typhoon ВВС Италии и Германии, находящиеся в Литве и Эстонии по программе Baltic Air Policing.
«Супер Дельта»
Две известные американские пилотажные группы: Thunderbirds и Blue Angels, осуществили совместный пролет в одном строю.
Двенадцать истребителей, по шесть от каждой команды, впервые в своей истории осуществили совместный полет в построении, которое назвали Super Delta.
Maybe you could call them the Thunder Angels.— Stars and Stripes (@starsandstripes) March 4, 2021
The Navy and Air Force got together to team up the Blue Angels and Thunderbirds performance teams that tour the country at air shows to practice a new formation called the “Super Delta.” https://t.co/qE79dlHcNN
Решение о коллективном выступлении в одном строю стало итогом серии совместных тренировок, проведенных в 2020 и 2021 годах. Группы хотят впервые пролететь в одном строю на публике в рамках празднований Дня поминовений в США в конце мая.
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