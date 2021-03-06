Офис пензенских коммунальщиков завалили мусором из-за некачественной работы

Пенза, 6 марта. Жителям отдаленных районов города Пензы пришлось прибегать к радикальным методам, чтобы напомнить коммунальщикам об их обязанностях. Так, долгосрочный невывоз мусора вынудил горожан посетить офис ответственного учреждения, предварительно захватив с собой полные бытовыми отходами мешки.

Житель села Мичуринского Пензенского района Михаил Ш. рассказал корреспонденту ФАН, что именно побудило его пойти на столь кардинальные меры.

«Мы проживаем в Пензенском районе, поселок Мичуринский. Вывоз мусора у нас осуществляет ООО «Управление благоустройства и очистки». Раньше они собирали отходы по два раза в неделю, то есть восемь раз в месяц. Однако в последнее время машина стала все чаще проезжать мимо, не забирая мусор. Мы много раз звонили им по этому вопросу, на что получали одни обещания. В последние две недели мусор не вывозится совсем. По телефону нам отвечают, что у вас, мол, слишком много отходов, поэтому мы их не забираем. В итоге я приехал к ним в офис с полным мусорным пакетом. Сначала сотрудница управления обещала позвать специалиста, но после ответила, что его на месте нет. Предложила написать письменное заявление, но я отказался. Мешок с мусором оставил у них в офисе. Если и дальше не будут делать свою работу, привезу еще мешок», — поделился пензенец.

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