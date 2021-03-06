Небо, сними шляпу: ко дню рождения первой женщины-космонавта Валентины Терешковой

«Небо, сними шляпу!» — с этими словами стартовал первый полет женщины-космонавта на орбиту 16 июня 1963 года. Полет на космическом корабле «Восток-6» продлился почти трое суток, все это время Валентина Терешкова была одна в неизведанном и загадочном пространстве. Сегодня первая женщина-космонавт, генерал-майор авиации, Герой Советского Союза отмечает день рождения — ей исполнилось 84 года. О том, как закройщица сборочного цеха стала космонавтом, — в материале ФАН.

От закройщицы до космонавта

Валентина Терешкова родилась в деревне Масленниково Тутаевского района Ярославской области. Ее отец работал трактористом и погиб во время советско‑финской войны. Мать работала в колхозе, а после окончания войны переехала в Ярославль и устроилась на комбинат технических тканей «Красный Перекоп».

Терешкова окончила семилетнюю школу в 1953 году, вечернюю школу рабочей молодежи в 1955-м, а затем Ярославский заочный техникум легкой промышленности в 1960-м по специальности «техник-технолог по хлопкопрядению». С 1954 года будущая космонавт работала на Ярославском шинном заводе в сборочном цехе закройщицей, а затем стала ровничницей в ленторовничном цехе на комбинате тканей. В юности Терешкова увлеклась парашютным спортом и совершила 163 прыжка.

Для главного конструктора Сергея Королева полет женщины в космос был абсолютно естественным и не вызывал сомнений. В 1962 году начался поиск претенденток, в итоге были выбраны пять кандидатур, в том числе и Валентина Терешкова.

Изначально предполагался одновременный полет двух женских экипажей, однако в марте 1963 года от этого плана отказались. В марте 1963 года Терешкову выбрали для первого полета. По некоторым данным, при принятии решения также учитывались социальные моменты — Терешкова была из семьи рабочих и общественно активна.

Полет «Чайки»

Полет Терешковой на космическом корабле «Восток-6» стартовал 16 июня 1963 года с космодрома Байконур. На время полета она взяла позывной «Чайка» — его придумал Юрий Гагарин.

Перед стартом Терешкова процитировала поэму Владимира Маяковского «Облако в штанах»: «Эй, небо, сними шляпу!»

«Как только пошла команда «пуск», пошла ракета — невольно вырвалось», — рассказывала Терешкова.

Главной задачей полета было сравнить реакции на невесомость мужского и женского организмов — значительных отличий не обнаружили. Однако существенная разница была в аппетите — Терешкова почти ничего не ела во время полета.

Как выяснилось позже, полет первой женщины-космонавта не прошел идеально. Спустя десятилетия Терешкова рассказывала, что в автоматической программе корабля была допущена ошибка, поэтому вместо того, чтобы осуществлять систему спуска, его орбита, напротив, поднималась. К счастью, ошибку удалось исправить.

Политическая и общественная деятельность

С 1966 года Валентина Терешкова ведет активную государственную и общественную деятельность. До 1987 года она возглавляла Комитет советских женщин, была депутатом Верховного Совета СССР, членом Президиума Верховного Совета СССР и даже членом Всемирного совета мира.

В 2011 году Терешкова была избрана депутатом Госдумы от «Единой России», а в 2012-м ее утвердили на пост заместителя главы комитета Госдумы по международным делам.