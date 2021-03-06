Альбина Холгова рассказала, как выбрать правильный букет на 8 Марта

В преддверии 8 Марта проблема выбора букета становится как никогда актуальной для мужчин. Однако важно знать принципы цветочного этикета, чтобы не попасть в неловкую ситуацию.

Во-первых, мы должны помнить, что цветы — это абсолютно безошибочный подарок на 8 Марта. Если мы их дарим коллеге, то этого будет достаточно. Но если это подарок любимой девушке, то, скорее всего, она будет ждать что-то еще. В этом случае цветы у нас воспринимаются как сопутствующий подарок. Это не закон этикета, но традиция, которая действительно уже сформировалась.

Если мы дарим букеты коллегам, то важно помнить, что цветы не должны быть красного или бордового цвета. Красные розы — все-таки символ романтических чувств. Если мужчина подарит коллеге такие розы, то она вправе подумать, что он намекает на что-то большее, чем просто рабочие отношения.

Любимой девушке можно дарить и красные, и белые, и розовые, и любые другие цветы. А вот при выборе букета для мамы или сестры нужно избегать красного цвета.

Поговорим и про количество цветов — ни этикет, ни церковь не регулируют это. Однако никто не рискнет нарушить негласное правило, что ушедшим из жизни приносят четное количество цветов, а живым — нечетное. В некоторых странах принято дарить четное количество цветов живым людям, но в России с этими вещами не шутят.

Важно помнить, что если мы приходим в гости и дарим букет, то он должен быть в вазе, чтобы не обременять хозяйку ее поиском. В магазинах продаются недорогие вазы в диапазоне 200-250 рублей — они тонкие, не выполняют функцию какого-то декора квартиры, поэтому такую вещь можно потом выбросить. Также стоит отметить интересную альтернативу традиционным букетам — цветы в горшке. При этом можно учитывать интерьер квартиры, дома, где живет женщина, девушка.

Сейчас также появилась мода на стабилизированные цветы, которые могут простоять несколько лет. С позиции этикета это очень плохой вариант подарка. Даже подаренное кольцо с драгоценным камнем может надоесть — что говорить про букеты, которые будут стоять год-два или даже пять лет. Это чудовищно — все равно, что подарить искусственные цветы.

Следует не забывать о том, что у цветов есть язык и национальные особенности. Например, если ваша возлюбленная из стран Южной Америки, то ей не рекомендуется дарить красные цветы, потому что для некоторых они символизируют трагические события. Также часть женщин любит желтые цветы, но многие из-за известной песни видят в них плохую примету, «вестников разлуки». Этот момент стоит учитывать — мы должны точно знать, суеверна ли девушка, испугается ли она такого букета или желтые цветы ей можно подарить.