Сенатор Рязанский назвал блестящей идею льготных ж/д билетов для пенсионеров

Москва, 6 марта. Предложение депутата Госдумы Ивана Сухарева ввести новую льготу для пенсионеров поддержал сенатор от Курской области Валерий Рязанский.

Речь идет о праве пожилых россиян в течение одного календарного года приобрести два билета на поезда дальнего следования со скидкой в 50%, на любые даты при наличии билетов. Подобные идеи, направленные на повышение качества жизни людей старшего возраста, можно только приветствовать, цитирует «360» председателя президиума Союза пенсионеров России.

Главное, по его словам, заранее найти источник финансирования и продумать схему реализации проекта. Следует понять, кто компенсирует транспортным организациям льготные тарифы, и потом уже выносить на голосование. То есть прежде нужно согласовать вопрос с Министерством труда и социальной защиты, а в целом это блестящая инициатива, подчеркнул Рязанский.

Если есть ресурсы, лишняя помощь пенсионерам, чтобы посетить места малой родины, памятные места, посмотреть другие территории, лишней не будет. Скидки на поезда могут стать хорошим дополнением к уже внедренному туристическому кешбэку за поездки по России и праву работодателей напрямую приобретать поездки в санаторно-курортные регионы для сотрудников и членов их семей, добавил член Совфеда.

Идея Сухарева будет рассмотрена главой Минтранса Виталием Савельевым.