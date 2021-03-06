Женщина погибла на заводе «Омскшина» в результате ЧП с тепловозом

Омск, 6 марта. Тепловоз задел ворота на территории местного предприятия, после чего бетонная плита упала прямо на прохожих. Авария привела к гибели женщины, еще двое получили травмы.

По данным регионального Минздрава, пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести. Сотрудники прокуратуры после инцидента организовали проверку. Также представители СК возбудили уголовное дело.

В ведомстве уточнили, что ЧП произошло из-за того, что тепловоз во время движения транзитом через территорию завода «Омскшина» задел ворота, которые были прикреплены к бетонному забору. Это привело к тому, что часть забора обрушилась на трех местных жительниц, находившихся рядом.

Еще один случай смерти сотрудника на заводе в пригороде Петербурга расследует СК. Работника предприятия нашли мертвым коллеги, сообщает ФАН.