Состав акционеров «Ситимобила» покинул его основатель Арам Аракелян

Москва, 6 марта. Основатель сервиса для заказа такси «Ситимобил» Арам Аракелян вышел из числа акционеров компании, продав совместному проекту Mail.ru Group и Сбербанка свою долю в 1,96%.

Представитель компании сообщил, что основатель сервиса также намерен уйти с должности гендиректора, чтобы сконцентрироваться на развитии собственных проектов совместно с партнерами. При этом исполнять обязанности гендиректора продолжит Виталий Бедарев. В пресс-службе «Ситимобила» отметили, что в течение последнего года Аракелян не участвовал в операционном управлении компанией и решал стратегические вопросы.

«Я покидаю компанию, и да — успешные выходы основателей случаются не только в Кремниевой Долине, что радует вдвойне», — передает пресс-служба слова основателя компании.

Он выразил уверенность, что «Ситимобил» в будущем сможет занять лидирующую позицию на рынке. С 2007 года сервис работает более чем в 70 городах.

Журналисты ФАН ранее рассказали о проекте закона, подготовленного Минтрансом, о едином билете для разных видов транспорта. Документ уделяет особое внимание вопросам заключения соглашений между транспортными организациями.