Ким Кардашьян заподозрили в измене Канье Уэсту с рэпером Дрейком

Лос-Анджелес, 6 марта. Рэпер Дрейк вновь намекнул, что телезвезда и модель Ким Кардашьян изменяла с ним своему супругу, музыканту Канье Уэсту. Именно измена звезды могла стать причиной развода пары.

В начале года стало известно, что одна из самых знаменитых пар подает на развод. Как сообщают американские СМИ, Ким Кардашьян уже наняла адвоката Лауру Уэссер, а также перестала носить обручальное кольцо. Точная причина разрыва остается загадкой. Многие предполагали, что модель устала от поведения и неоднозначных высказываний своего супруга, который, как известно, стардает биполярным расстройством.

Несколько дней назад вышел новый студийный альбом рэпера Дрейка под названием Scary Hours 2 EP. Фанаты уже успели разобрать его по косточкам. Больше всего их заинтересовал трек Wants and Needs, в котором Дрейк завуалировано признается, что переспал с замужней Кардашьян, а потом все рассказал Канье Уэсту.

Слухи о романе Кардашьян и Дрейка появились еще в 2018 году. Якобы рэпер соблазнил модель, чтобы отомстить своему коллеге Уэсту за разглашение информацию о его тайном сыне. Дрейк тогда даже выпустил песню In My Feelings, в которой спрашивает Ким Кардашьян, действительно ли она его любит.

Развод Кардашьян и Уэста скорее всего затянется надолго, ведь помимо раздела имущества им нужно урегулировать вопрос опеки над четырьмя детьми. Недавно стали известны детали брачного договора супругов, согласно которому модель после развода получит миллионы долларов и особняк.