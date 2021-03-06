Стало известно, кому может достаться роскошный загородный дом Легкоступовой

Москва, 6 марта. Бывший муж покойной певицы Валентины Легкоступовой Алексей Григорьев борется за лакомый кусок ее наследства — загородный дом в Павловском Посаде.

До недавнего времени было известно, что наследство между собой хотят делить четыре близких человека артистки: ее мать, двое детей и вдовец Юрий Фирсов. Последний уже оформил необходимые документы. Он претендует на двухкомнатную квартиру и иномарку исполнительницы хита «Ягода-малина».

А вот второй муж певицы нацелен на двухэтажный коттедж, который строил вместе с Легкоступовой. Григорьев не стал делить имущество с артисткой после их развода, а подал иск только после ее смерти. Роскошный дом действительно может достаться ему, поскольку еще не истек установленный трехлетний срок давности.

По оценке риелторов, дом площадью 200 квадратных метров может стоить около 15 миллионов рублей.

«Сам Павловский Посад — неплохое место, тут много лесов, но на цену серьезно влияет транспортная доступность», — цитирует Kp.ru специалиста Романа Вихлянцева.

На этой неделе стало известно, что Фирсов скрывал от Легкоступовой внебрачную дочь. Оказалось, что у него есть тайная семья в Санкт-Петербурге.