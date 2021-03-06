ФАН выяснил имена погибших в аварии в Саратовской области

Саратов, 6 марта. Сотрудники ГИБДД устанавливают причину ДТП, в котором погибли три человека. По данным источника ФАН, среди них был 12-летний ребенок.

Также в списке погибших водители автомобилей ВАЗ-2112 и Lada Granta: Александр И. и Павел И. Первому был 41 год, второму — 39. Ребенок по имени Даниил И. находился во втором автомобиле. Авария произошла на 371-м километре автодороги Сызрань — Саратов — Волгоград, сообщал ФАН.

В Башкирии произошло серьезное ДТП с участием грузовика и престижной иномарки. В результате мощного удара автомобиль Lexus развернулся и отлетел на обочину. В салоне были два человека, которые погибли от тяжелых травм.