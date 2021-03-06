Она всегда остается человеком: Пенкин поздравил Буланову с днем рождения

Санкт-Петербург, 6 марта. Сегодня свой день рождения празднует советская и российская эстрадная певица, киноактриса и телеведущая Татьяна Буланова, ей исполнилось 52 года.

Близкий друг артистки, советский и российский певец, композитор Сергей Пенкин через ФАН поздравил коллегу по сцене с праздником.

«Татьяна — это замечательный, теплый человек. Я ее поздравляю с днем рождения. Желаю здоровья, счастья, любви, радости. Понимаете, она всегда остается человеком — нежным, теплым, добрым. У меня даже нет таких слов, чтобы описать ее. Она просто замечательный человек», — поделился пожеланиями артист.

Ранее певицу поздравили народный артист РСФСР Михаил Боярский и заслуженный артист России Сергей Рогожин.