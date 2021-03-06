MW: новая французская ракета «Метеор» оказалась гораздо хуже российской Р-37М

Вашингтон, 6 марта. Характеристики нового ракетного вооружения истребителей Rafale ВВС Франции не позволяют боевым машинам вести бой с сильным противником на значительной дистанции.

Об этом пишет американское издание Military Watch, сообщая о первом полете «Рафалей», оснащенных новой ракетой «Метеор», которая испытывалась с 2015 года. Авторы публикации обращают внимание на небольшую дальность ракетного запуска — она составляет всего 110 километров в базовой версии «Метеора» и может быть увеличена максимум до 250 километров после модернизации в будущем.

Аналитики MW отмечают, что российские ракеты Р-37 и Р-37М типа «воздух-воздух» способны поражать цели на дистанции до 400 километров, что дает российским истребителям большое преимущество над французскими боевыми самолетами.

Ранее сообщалось, что «секретное оружие» новейшего российского истребителя Су-57 вызвало большое удивление у американских военных экспертов.

О ходе учений морской авиации Черноморского флота информирует RT.