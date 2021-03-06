Порты РФ начали поставлять нефтепродукты из Белоруссии. События дня. ФАН-ТВ

Путин поручил подготовить меры по профилактике социального сиротства
Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с властями регионов подготовить и утвердить план мероприятий по профилактике социального сиротства на 2022-2025 годы. Соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля. Срок исполнения — до 1 сентября 2021 года, а ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и руководители регионов. Кроме того, до 1 июля необходимо разработать комплекс мер по подготовке и повышению квалификации работников органов опеки и попечительства и рассмотреть вопрос о совершенствовании деятельности органов опеки в отношении несовершеннолетних.
Мишустин заявил о долгосрочных поставках угля на Восток
Михаил Мишустин призвал обеспечить долгосрочные договоры на поставки угля на восточном направлении. Об этом премьер-министр РФ заявил на совещании по вопросу транспортного обеспечения вывоза угля из Кемеровской области.
«Важно решить еще одну задачу — повысить предсказуемость поставок. Для этого необходимо обеспечить долгосрочные, до трех лет, договоры между РЖД и основными грузоотправителями, угольными компаниями, чтобы появилось представление абсолютно ясное и четкое о том, какой поток грузов будет гарантирован на этом маршруте и сколько можно перевести дополнительно», — сказал Мишустин на совещании по вопросу транспортного обеспечения вывоза угля из Кемеровской области.
Глава правительства выразил надежду, что представители Кузбасса примут самое активное участие в выполнении поставленной задачи. Также, по словам Мишустина, правительство РФ приняло программу развития угольной отрасли на ближайшие 15 лет.
В порты РФ начали поставлять нефтепродукты из Белоруссии
Первые партии белорусских нефтепродуктов начали поставлять в порты РФ с 5 марта, об этом сообщает Минтранс РФ. Несколькими составами отправлено более 5 000 тонн белорусского бензина. Напомним, РФ и Белоруссия 19 февраля заключили соглашение о перевалке белорусских нефтепродуктов на экспорт через морские порты РФ. Документ предусматривает перевалку предприятиями Белоруссии более 9 миллионов тонн грузов в морских портах РФ на Балтике в 2021-2023 годах, в том числе до 3,5 миллионов тонн в 2021 году, 3,2 миллиона тонн в 2022 году и 3,1 миллиона тонн в 2023 году. Речь идет о таких грузах, как мазут, бензин и масло.
В России зарегистрировали 11 022 новых случая COVID-19
За минувшие сутки в России зарегистрировали 11 022 новых случая COVID-19. Об этом в пятницу, 5 марта, сообщил оперативный штаб по мониторингу и контролю за распространением коронавирусной инфекции. Больше всего новых заболевших выявлено в Москве (1820), Санкт-Петербурге (975) и Московской области (746). Также за прошедшие 24 часа зафиксирован 441 летальный исход, полностью выздоровели 15 027 человек. Отметим, что в России продолжается вакцинация против коронавируса. Накануне глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев подчеркнул, что к июню 2021 года прививка от коронавируса может быть сделана 40 миллионам граждан.