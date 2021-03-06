Порты РФ начали поставлять нефтепродукты из Белоруссии. События дня. ФАН-ТВ

Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с властями регионов подготовить и утвердить план мероприятий по профилактике социального сиротства на 2022-2025 годы. Соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля. Срок исполнения — до 1 сентября 2021 года, а ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и руководители регионов. Кроме того, до 1 июля необходимо разработать комплекс мер по подготовке и повышению квалификации работников органов опеки и попечительства и рассмотреть вопрос о совершенствовании деятельности органов опеки в отношении несовершеннолетних.

Мишустин заявил о долгосрочных поставках угля на Восток

Михаил Мишустин призвал обеспечить долгосрочные договоры на поставки угля на восточном направлении. Об этом премьер-министр РФ заявил на совещании по вопросу транспортного обеспечения вывоза угля из Кемеровской области.

«Важно решить еще одну задачу — повысить предсказуемость поставок. Для этого необходимо обеспечить долгосрочные, до трех лет, договоры между РЖД и основными грузоотправителями, угольными компаниями, чтобы появилось представление абсолютно ясное и четкое о том, какой поток грузов будет гарантирован на этом маршруте и сколько можно перевести дополнительно», — сказал Мишустин на совещании по вопросу транспортного обеспечения вывоза угля из Кемеровской области.

Глава правительства выразил надежду, что представители Кузбасса примут самое активное участие в выполнении поставленной задачи. Также, по словам Мишустина, правительство РФ приняло программу развития угольной отрасли на ближайшие 15 лет.