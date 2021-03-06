Манукян после разрыва с Бузовой высказался о лицемерии

Москва, 6 марта. Блогер и рэпер Давид Манукян, расставшийся с экс-ведущей реалити-шоу «Дом-2» Ольгой Бузовой, опубликовал неоднозначный пост о лицемерии и «масках».

Музыкант оставил публикацию в Instagram Stories. На черном фоне он написал текст, в котором поразмышлял об отношениях, и прикрепил смайл в виде крысы.

«Рано или поздно люди снимают свои маски. Тогда и можно разглядеть истинное лицо человека. Хорошо, что я увидел это вовремя», — высказался он.

Манукян не стал уточнять, о ком именно идет речь. Он предоставил возможность подписчикам самим сделать выводы.

Разрыв популярной пары произошел в конце января. Бузова после своего дня рождения публично обвинила экс-возлюбленного в насилии и изменах. Манукян долгое время хранил молчание: все его мысли занимало участие в шоу «Танцы со звездами». Недавно он признался, что хотел бы встретиться и поговорить с телеведущей, когда утихнут эмоции.

Примечательно, что карьера Манукяна в период романа с Бузовой пошла резко вверх. «Король» российской эстрады Филипп Киркоров даже пообещал ему участие в Евровидении. Многие фанаты полагают, что отношения знаменитостей нужны были им лишь для пиара.