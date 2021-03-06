Через тернии к звездам: как развивалась карьера актера Сергея Бурунова

Сергей Бурунов родился 6 марта 1977 года в Москве в небогатой семье электротехника и медсестры. Он и его старший брат Олег, будучи мальчишками, учились самостоятельности, так как родители круглыми сутками пропадали на работе, чтобы обеспечить детям достойное будущее. В детстве актерская карьера Сережу не привлекала, все его мысли занимали самолеты. В юности Бурунов даже пошел учиться в авиационное училище, но не сложилось: интересы молодого человека резко изменились. После игры в местном КВН Сергея захватила сцена, авиационное он в итоге не закончил. Бурунов решил связать свою жизнь с актерством и поступил в Высшее театральное училище имени Б. В. Щукина. Артист признавался, что учеба на актерском факультете давалась ему куда сложнее, чем в авиации. Чтобы лучше изображать различных персонажей, Бурунов специально примечал отличительные черты окружающих. Родители начинающего актера были настроены категорически против творческого пути сына. По их мнению, в этой профессии невозможно заработать даже на хлеб. В 2002 году Сергей окончил театральное училище, после чего с приглашения Александра Ширвиндта стал работать в Московском академическом театре сатиры. Здесь Бурунов проработал четыре года, затем решил завязать со сценой из-за того, что ему доставались только низкопробные роли в детских постановках.

В 2003 году Сергей начал озвучивать известные кинокартины. Первая его работа в качестве актера дубляжа — озвучка роли Мэттью МакКонахи в голливудской комедии «Как отделаться от парня за 10 дней». Его голосом говорят многие иконы Голливуда — Джонни Депп, Леонардо ДиКаприо, Марк Уолберг, Адам Сэндлер, Брэд Питт, Мэтт Дэймон и даже Джим Керри. В общей сложности Бурунов озвучил персонажей из более 290 мультипликационных и кинофильмов.

В том же 2003 году Бурунов дебютировал на телеэкране, исполнив второстепенную роль в сериале «Москва. Центральный округ». В 2004 году у актера, наконец, состоялся дебют в большом кино — Сергей сыграл эпизодическую роль в знаменитом фильме «Водитель для Веры» с Игорем Петренко. С 2006 по 2008 год Бурунов был «голосом» телерадиокомпании «Мир».

В 2007 году перед актером открылась новая дверь — его заметили на кастинге пародийной телепередачи «Большая разница». С тех пор актерская карьера Бурунова устремилась вверх. Пародии на Константина Хабенского, Сергея Безрукова, Михаила Галустяна, Федора Бондарчука, Ивана Урганта, Леонида Якубовича и многих других звезд шоу-бизнеса принесли Сергею известность. С 2009 по 2011 год Бурунов озвучивал мультяшных персонажей в пародийном телевизионном проекте «Мульт личности».

До 2009 года Бурунов практически не был задействован в кино, но, как говорится, везет тому, кто везет: упорная работа и целеустремленность, наконец, дали свои плоды. С 2010 года Сергей появляется на телеэкранах все чаще. В комедии «О чем говорят мужчины» Бурунов предстает в образе Зигмунда Фрейда, в сказке «Zолушка» исполняет роль продюсера, в сериале «Кухня» — майора Ивановского.

Общероссийскую зрительскую любовь актер завоевал после съемок в культовых отечественных сериалах: «Полицейский с Рублевки», «Звоните ДиКаприо», «Ивановы-Ивановы». Работа в проекте «Полицейский с Рублевки» стала для артиста самой прорывной. В роли офицера полиции Владимирова Яковлева Бурунову блестяще удалось отобразить вечную проблему поколений, в роли главы семьи в сериале «Ивановы-Ивановы» актер изобразил холодного и расчетливого бизнесмена Антона. Затем последовали и другие нашумевшие работы, например, многосерийный проект «Домашний арест», где он сыграл верного помощника арестованного мэра.

В 2019 году Бурунов был удостоен премии «ТЭФИ» за лучшую роль в телесериале «Мылодрама», в 2018 году актера отметила Ассоциация продюсеров кино и телевидения в области телевизионного кино.

Несмотря на успех и популярность, 45-летний Сергей до сих пор не обзавелся супругой и детьми. Бурунов неоднократно признавался, что мечтает о крепкой и дружной семье, но пока судьба распоряжается иначе. Актер еще не встретил любовь всей своей жизни, а «размениваться для галочки» он не собирается. Кроме того, Бурунов наложил табу на романтические отношения на съемочной площадке, так как его коллеги-женщины обычно не свободны, а рушить чужие отношения он не хочет.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что накануне своего 45-летия один из самых востребованных российских актеров Сергей Бурунов пережил кризис среднего возраста, во время которого ему «тяжело пришлось». В интервью порталу Wday Бурунов признался, что не любит праздновать день рождения. Друзья называют его подход к празднованию «кармически неправильным», но Сергею хорошо из без пышных торжеств. Главное — чтобы рядом были родные и близкие друзья.

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