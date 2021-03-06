Глава кабмина Мишустин назвал конкурс «Лидеры России» уникальным социальным лифтом

Новосибирск, 6 марта. Премьер-министр российского государства Михаил Мишустин встретился с подопечной по конкурсу «Лидеры России» Людмилой Некрасовой.

В рамках рабочей поездки в Новосибирск глава кабмина поздравил Некрасову с назначением на должность директора Специализированного учебно-научного центра физико-математического и химико-биологического профиля Новосибирского госуниверситета. Мишустин пообещал построить новый учебный кампус.

«У нас есть конкурс — «Лидеры России». И Людмила Андреевна была одной из победительниц этого конкурса. И я, абсолютно откровенно говорю, случайно — а там все по-честному, в этом конкурсе, — ее выбрал в качестве наставляемой. Этот конкурс дал возможность ребятам, молодым людям — хотя там принимают участие совершенно разные и по возрасту, и по знаниям люди — для такого совершенно уникального социального лифта», — отметил Мишустин.

К главе кабмина обратились с просьбой нормативно закрепить статус сети СУНЦ. По словам Михаила Мишустина, необходимый пакет документов уже разрабатывается. Соответствующий вопрос проконтролирует министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Михаил Мишустин ранее прокомментировал вопросы развития и модернизации БАМ и Транссиба. Сейчас пропускная способность на некоторых участках этих объектов оставляет желать лучшего. Необходимо расширить магистрали, считает премьер-министр.