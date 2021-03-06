Бузова ответила хейтерам на обвинения, что взяла в аренду букет для фото

Москва, 6 марта. Певица и телеведущая Ольга Бузова решила похвастаться в соцсети шикарным букетом, однако в ответ получила лишь насмешки хейтеров.

Звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте снимок, на котором позирует с большим букетом роз, что едва умещается в руках. Под фото она поздравила свою женскую часть подписчиков с приближающимся женским праздником.

«В Москве то солнце, то снег. Погода меняется, прям как женское настроение! Девчулечки мои, с наступающим! Какие у вас планы на 8 Марта?» — поинтересовалась у фанаток Бузова.

Большинство фолловеров однако не поверили, что певице был оказан такой роскошный знак внимания. В комментариях пользователи Сети с иронией высказались о снимке. Они даже предположили, что букет звезда взяла в аренду специально для фото.

«Ну да, знаем мы таких «таинственных» поклонников. Небось сама взяла напрокат»; «Просто подошла, наверно, сфоткалась с букетом, а потом наплела, что подарили!»; «Смешно! Букет у кого сперла?» — написали фолловеры.

Ольгу Бузову, судя по всему, сильно задели эти обвинения. Звезда даже опубликовала ролик в Stories, в котором назвала нападки хейтеров полной чушью. По словам певицы, «если у нее есть цветы, значит, ей их подарили».

Недавно артистка рассказала поклонникам о невыносимой боли в ногах после длительного дня. Оказалось, она страдает от вальгусной деформации стоп, именуемой в народе, как «косточки на ногах».