Ветераны армянской армии митингуют в поддержку Генштаба ВС Армении

Ереван, 6 марта. Митинг в поддержу Генерального штаба Вооруженных сил Армении в его конфликте с премьер-министром страны Николом Пашиняном проходит в Ереване.

Отмечается, что около 300 ветеранов армянской армии собрались на окраине Еревана у здания Министерства обороны Армении. Таким образом военнослужащие запаса выражают свою поддержку Генштабу. При этом они также требуют отставки главы правительства.

Предположительно, после митинга ветераны армии промаршируют к зданию парламента, у которого в 14:00 по московскому времени будет проходить митинг оппозиции.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что премьер Армении обсудил с госсекретарем США ситуации в Ереване и Нагорном Карабахе.